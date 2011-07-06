版本:
中国
亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 08:13 BJT

《中国报摘》--金融时报7月6日

* 头版头条:

--记者文章称,中国成功抵御国际金融危机的冲击,一方面得益于一系列重拳的果断出击,金融业的鼎力支持,另一方面也得益于中国金融系统的稳定,金融安全的保障.

* 其他:

--深圳小企业融资状况调查显示,民间借贷需求量大,价格高昂反映出小企业资金需求的旺盛,反过来会加大小企业的经营成本.一旦小企业利润不足以支持融资成本,可能会出现资金链断裂,影响银行贷款的安全性.

--内蒙古包头警方通报亿万富翁自焚案最新进展,涉及融资贷款24.42亿元.

--人行沈阳分行调查统计处权威调查显示,稳健货币政策推动小企业融资状况改善,一定程度上促进金融机构信贷投放向中小企业倾斜,中小企业金融服务得到明显改善.(完)

--整理 沈燕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐