《中国报摘》--金融时报7月6日

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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* 头版头条:
--记者文章称,中国成功抵御国际金融危机的冲击,一方面得益于一系列重拳的果断出击,金融业的鼎力支持,另一方面也得益于中国金融系统的稳定,金融安全的保障.
* 其他:
--深圳小企业融资状况调查显示,民间借贷需求量大,价格高昂反映出小企业资金需求的旺盛,反过来会加大小企业的经营成本.一旦小企业利润不足以支持融资成本,可能会出现资金链断裂,影响银行贷款的安全性.
--内蒙古包头警方通报亿万富翁自焚案最新进展,涉及融资贷款24.42亿元.
--人行沈阳分行调查统计处权威调查显示,稳健货币政策推动小企业融资状况改善,一定程度上促进金融机构信贷投放向中小企业倾斜,中小企业金融服务得到明显改善.(完)
--整理 沈燕; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。