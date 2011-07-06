〔中国新债〕财政部周日起将发300亿元储蓄国债,期限一、三和五年

路透上海7月6日电---中国财政部周三公告称,将从本周日(10日)起,发行总额300亿元人民币的储蓄国债(电子式),期限包括一年、三年和五年期.

刊登在财政部的公告显示显示,上述三期国债分别为今年第七至九期储蓄国债,发行期为7月10日至7月23日.其中一年期国债(第七期)票面年利率3.70%,最大发行额60亿元;三年期国债(第八期)年利率5.43%,最大发行额150亿元;五年期国债(第九期)年利率6.00%,最大发行额为90亿元.

公告称,本次发行的三期国债在发行期内不能提前兑取,发行期结束後开始办理.从7月10日开始计算,持有本次发行的三期国债不满6个月提前兑取不计付利息,满6个月不满12个月按发行利率计息并扣除180天利息.

持有第八期和第九期满12个月不满24个月按发行利率计息并扣除180天利息,满24个月不满36个月按发行利率计息并扣除90天利息,持有第九期满36个月不满60个月按发行利率计息并扣除60天利息.提前兑取本次发行的三期国债需按照兑取本金的1 缴纳手续费.

财政部并称,从公告日至发行截止日,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,这三期国债从调息之日起停止发行.

储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完)

参看相关细节,可点选中国债券信息网(here)