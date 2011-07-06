《中国报摘》--其他报纸重要消息7月6日(I)

**上海证券报**

--记者发现,近30亿元人民币保险资金在今年二季度继续加仓工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK).

--记者获悉,建材行业"十二五(2011-2015年)"规划出台,将重点支持发展新材料和高档特种建材产品,其中,太阳能玻璃等特种玻璃、石墨和高岭土等为重点的非金属矿物材料深加工被列为未来发展重点.

--从工信部了解到,工信部与住建部决定合作建立推广应用高强度钢筋协调机制,一些高强度钢生产企业有望受益.

**人民日报**

--国务院副总理李克强称,当前中国经济总体运行平稳,但国际国内环境仍然十分复杂.保持经济平稳较快发展,需要兼顾当前和长远,既针对现实矛盾,管理好通胀预期;又坚持转方式、调结构,为长远发展创造条件.

--国家电监会东北电监局称,预计东北电网全年电力盈馀都将在800万千瓦以上,今年不会出现"电荒"局面.预计到2015年东北全网总装机容量约1.4亿千瓦,根据电力供需平衡结果,"十二五"时期东北电网电力、电量供应相对充足.

--今年上半年,全国家电下乡产品销售5,093.8万台,实现销售额1,245.75亿元,同比分别增长56.7%和83.7%.截至2011年6月30日,家电下乡累计销售1.65亿台,实现销售额3,663.7亿元,累计发放补贴额425亿元.

**第一财经日报**

--民航总局公告称,中国国航(601111.SS)(0753.HK)和大连保税正通有限公司申请筹建大连航空有限责任公司.

**21世纪经济报 道**

--上海QFLP(合格境外有限合伙人)试点"再下一城",知情人士透露,弘毅投资新募集的第五期美元基金在6月获得QFLP资格.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/李然; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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