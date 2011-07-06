〔金砖国家〕7月5日股汇市收盘纵览

路透7月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月5日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报1,166.20点,跌3.29点.

中国股市:中国股市沪综指周二小幅收升,续创一个半月收盘新高.央行二季度例会强调政策稳定性,并称目前通胀压力仍处高位,令市场忧虑货币政策短期难以放松,大盘今日陷于窄幅振荡.短线料在2,800点附近横盘整固.沪综指.SSEC收报2,816.355点,涨3.537点,或0.13%.此前收盘高位为5月20日的2,858.459点.[.SSCN]

香港股市:香港股市周二小幅收低,中资地产股的涨势限制了金融股跌势对大盘的拖累.恒生指数仍守在250日移动均线上方.恒生指数.HSI收跌0.10%至22,747.95点,未失守250日移动均线,量能萎缩.恒生国企指数.HSCE跌0.24%至12,842.39点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二收跌,受客盘小量购汇推动,并盖过中间价再创2005年汇改来新高的影响.而近来人民币中间价走势和国际欧元变化之间显示出有"脱钩"迹象,也让交易员揣度人民币中间价生成篮子的货币权重可能有所变化.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水745点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3931元.[CNY/CN]

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印度股市:周二收低0.4%,因投资者锁定获利,此前外资买兴重燃,推动股市近日飙升;但市场认为升势或已过度,令短期前景不明.指标BSE指数.BSESN下降0.37%或69.92点,至18,744.56点,之前开盘上扬.18支成份股收跌.6月累计上涨1.9%,三个月来首次录得月度升幅.[.BO]

印度汇市:卢比周二在震荡交投中收复失地,受强劲的外资流入推动;不过欧元走软且亚洲货币疲弱,限制卢比进一步上扬.卢比兑美元INR=D2收报44.4250/4350卢比,较周一收盘几无变动,但远高于日低44.5350.盘中一度触及高点44.3800.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,953.070点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌2.23点或0.22%,报1,023.87点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.13%,报27.8625;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.18%,报40.3100.

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.57%,但守在50日移动均线上方.指数周一收盘穿升这条均线,为4月以来的首次.零售商Pao de Acucar(PCAR4.SA)延续上日跌势,下跌2.18%至70.52雷亚尔.[ID:nN1E76403Y]

巴西汇市:雷亚尔兑美元周二疲弱,拖累大多数拉美货币走低,此前巴西财长曼特加表示,可能采取新措施遏制雷亚尔升值.1930GMT,雷亚尔兑美元BRBY跌0.7%至1.563,为七日来首度下滑.[ID:nN1E7641LZ]

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南非股市:股市连续第七日上涨,中国金川拟斥资13亿美元收购铜矿商Metorex後,Metorex成为市场关注的焦点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI升0.56%,报28,899.23点.综合指数.JALSH亦上涨0.55%,报32,254.24点.[.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元周二从早前跌势中反弹.兰特兑美元ZAR=D3起初降至日低6.7645,随後在1622GMT反弹至6.7260,较周一收盘的6.7220低0.06%.[.JALSH](完)