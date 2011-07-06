〔中国汽车〕菲亚特在大陆召回1,223辆进口博悦轿车--质检总局

路透北京7月6日电---中国国家质量监督检验检疫总局周二通报,意大利车商菲亚特FIA.MI已递交召回报告,自周三(6日)起召回2008、2011年款进口博悦(BRAVO)轿车,大陆地区共涉及1,223辆,因车辆後制动卡钳缺陷.

质检总局网站发布的通告并称,据该公司统计在中国大陆地区涉及生产日期为2008年3月20日-2010年11月8日,型号为Fiat Bravo 198(MT)、198(MTA)的进口汽车.

此次召回原因是由于在运输过程中,後轮因长时间固定在运输工具上,引起制动卡钳应力集中,可能导致车辆的後制动卡钳框架与浮钳的连接臂出现断裂,存在安全隐患.

菲亚特集团汽车股份公司将委托广汽菲亚特汽车有限公司,通过其授权的经销商对召回车辆免费更换部件.(完)

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