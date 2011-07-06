《中国已公布新股发行上市日程表》--7月6日

美股业绩：3M第四季获利增长11.3%，受益于严格压制成本
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/6 深 盛通股份 002599 3,300 10.00 32.26 招商证券 7/11
7/6 深 江粉磁材 002600 不超过7,950 8.00 32.00 国信证券 7/11
7/6 深 佰 利 联 002601 2,400 55.00 33.48 中航证券 7/11
7/11 深 迪安诊断 300244 不超过1,280 -- -- 平安证券 7/14
7/11 深 天玑科技 300245 不超过1,700 -- -- 安信证券 7/14
7/11 深 宝 莱 特 300246 不超过1,050 -- -- 平安证券 7/14
7/13 深 世纪华通 002602 4,500 -- -- 东方证券 7/18
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/6 深 冠昊生物 (300238.SZ) 1,230 18.20 38.16 申银万国
7/6 深 东宝生物 (300239.SZ) 1,520 9.00 33.48 东兴证券
7/6 深 飞 力 达 (300240.SZ) 2,160 20.00 32.36 东吴证券
*7/7 深 海南瑞泽 (002596.SZ) 2,720 12.15 19.92 广发证券
*7/7 深 金禾实业 (002597.SZ) 2,680 21.50 22.87 平安证券
*7/7 深 山东章鼓 (002598.SZ) 3,200 10.00 21.69 齐鲁证券
-- 深 瑞丰光电 300241 -- 10.80 26.54 华龙证券 7/7
-- 深 明家科技 300242 -- 10.00 37.04 民生证券 7/7
-- 深 瑞丰高材 300243 -- 16.00 22.54 平安证券 7/7
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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