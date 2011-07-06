《中国债券市场每日交易备忘》--7月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部300亿元人民币七年期固息国债上午9:30-10:30招标,预计中标利率3.69%

辰州矿业(002155.SZ)2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),浦发和广发银行主承

广垦橡胶集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),农业银行主承

宁沪高速(600377.SS)10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承

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二、新债上市:

中国人民银行20亿元一年期央行票据1101048,中标收益率3.4982%

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三、缴款:

中国央行20亿元一年期央票1101048,中标价格96.62元

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四、还本付息:

北京能源投资公司5亿元七年期企业债058013付息,票面利率4.95%

国家开发投资公司20亿元10年期企业债078032付息,票面利率5.10%

陜西延长石油集团40亿元五年期中期票据0982100付息,票面利率3.85%

神华集团200亿元五年期中票0982101付息,票面利率3.60%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国国务院总理温家宝近日表示,当前一些推动价格上涨的因素虽得到一定程度的控制,

但没有根本消除,稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务.政府正在采取措施平抑物价,随

着政策的落实,物价会得到有效抑制.[ID:nCN1819813]

--针对近期保障房建设或面临资金瓶颈的问题,中国社会科学院城市与竞争力研究中心主

任倪鹏飞认为,目前并不缺少资金,而是缺乏融资渠道;他并预计未来保障房将不会面临闲置.

[ID:nCN1820281]

--中国海关7/10公布6月进出口贸易数据

国家统计局7/15召开月度国民经济运行情况新闻发布会

其中:6月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年5月6.8%)

6月居民消费价格指数(CPI) (2011年5月5.5%)

1-6月固定资产投资 (2011年1-5月25.8%)

6月社会消费品零售总额 (2011年5月16.9%)

6月工业增加值 (2011年5月13.3%)

7/18发布6月房地产价格统计信息

7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 (2011年1-5月27.9%)

==============================================================================(完)