《新兴市场重要经济事件预告》--7月6日-7月13日

美股业绩：3M第四季获利增长11.3%，受益于严格压制成本
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
7月6日(三)
菲律宾马卡迪市--菲律宾央行总裁泰谭柯在一个颁奖仪式上发表讲话(0200).
华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日)
布达佩斯--匈牙利央行公布6月会议记录(1200).
首尔--前韩国企划财政部长官尹增铉举行新闻发布会(0300).
7月7日(四)
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利经济部长Gyorgy Matolcsy在智库Nezopont主办的活动上,发表有关匈牙利担任欧盟轮值主席国经验的演讲(1300).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行货币政策会议.
尼日利亚拉各斯--尼日利亚总统Goodluck Jonathan和央行总裁Lamido Sanusi将出席2011尼日利亚经济发展蓝图会议.
哈拉雷--津巴布韦联合政府领袖,总统Robert Mugabe及总理Morgan Tsvangirai公布一项五年经济发展计划,此项计划料将推动该国奋力摆脱数年衰退.
伦敦--以色列央行总裁Stanley Fischer将在特拉维夫证券交易所投资者大会上演讲.
巴黎--巴西财政部长曼特加在经济学家会议上发表演说.
7月8日(五)
北京--英国央行金融稳定执行理事Andy Haldane在国际能源署(IEA)会议小组讨论後发表讲话.
利马--秘鲁央行议息会议.
阿克拉--加纳央行召开新闻发布会,宣布货币政策决议(0600).
伦敦--俄罗斯财长库德林访问英国.
墨西哥市--墨西哥央行货币政策决议.
7月10日(日)
法国普罗旺斯首府埃克斯市--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚,墨西哥央行总裁卡斯腾斯,经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在普罗旺斯-埃克斯经济论坛上发表演讲(0715).
7月11日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
7月12日(二)
雅加达--印度尼西亚央行理事会会议.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议.
7月13日(三)
菲律宾马卡迪市--菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo和财政部长普里斯马(Cesar Purisima)出席一个经济研讨会.
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行货币政策委员会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选