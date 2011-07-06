《外汇动态》在周四欧洲央行会议前,欧元下行料受限--交易商

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0025GMT---欧元兑美元EUR=与纽约尾盘大体持平,报1.4435,在周四欧洲央行(ECB)会议召开前,欧元下行或受限.
一家大型日系银行的客户交易员称,欧洲央行料加息25个基点至1.50%,并称位于1.4385附近的日线一目均衡云区基线有望支撑欧元.
他并称,如果欧洲央行总裁特里谢不发出可能进一步升息的强烈暗示,欧元/美元或将跌向1.4259附近的100日移动均线切入位.
欧元/美元承受一些下跌压力,因隔夜评级机构穆迪将葡萄牙的信用评级调低至垃圾级.(完)
--编译 肖群英;审校 李爽
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选