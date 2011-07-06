《外汇动态》在周四欧洲央行会议前,欧元下行料受限--交易商

0025GMT---欧元兑美元EUR=与纽约尾盘大体持平,报1.4435,在周四欧洲央行(ECB)会议召开前,欧元下行或受限.

一家大型日系银行的客户交易员称,欧洲央行料加息25个基点至1.50%,并称位于1.4385附近的日线一目均衡云区基线有望支撑欧元.

他并称,如果欧洲央行总裁特里谢不发出可能进一步升息的强烈暗示,欧元/美元或将跌向1.4259附近的100日移动均线切入位.

欧元/美元承受一些下跌压力,因隔夜评级机构穆迪将葡萄牙的信用评级调低至垃圾级.(完)

--编译 肖群英;审校 李爽

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