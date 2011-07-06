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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 08:43 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月6日-7月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月6日(三)

伦敦--英国标售11.0亿英镑、票息1.25%、2027年到期的指数挂钩公债.标售于0930结束.

柏林--德国标售约40亿欧元、票息1.75%、2013年6月14日到期的公债.

7月7日(四)

东京--日本标售30年期政府公债(0130).

马德里--西班牙标售票息3.25%、2016年4月到期的债券,及票息3.30%、2014年10月到期的债券.

巴黎--法国标售70-85亿欧元OAT政府公债,包括票息3.50%、2020年4月25日到期债券,票息3.25%、2021年10月25日到期债券,及票息5.50%、2029年4月25日到期债券.(0850).

罗马--意大利财政部公布将于7月12日标售的BOT短期债券规模细节,以及将于7月14日标售的BTP固息债券细节.

华盛顿--美国财政部宣布三年期、10年期和30年期公债标售(1500).

7月8日(五)

主要国家暂无债券发行计划.

7月11日(一)

罗马--意大利财政部公布7月14日标售的BTP固息债券规模细节.

华盛顿--美国财政部宣布三年期、10年期及30年期公债标售(1500).

7月12日(二)

华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1700).

7月13日(三)

柏林--德国标售约40亿欧元、票息3.25%、2021年7月4日到期的公债.

华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1700).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 孙茉莉

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