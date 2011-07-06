《全球主要国家债券发行预告》--7月6日-7月13日

美股业绩：3M第四季获利增长11.3%，受益于严格压制成本
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月6日(三)
伦敦--英国标售11.0亿英镑、票息1.25%、2027年到期的指数挂钩公债.标售于0930结束.
柏林--德国标售约40亿欧元、票息1.75%、2013年6月14日到期的公债.
7月7日(四)
东京--日本标售30年期政府公债(0130).
马德里--西班牙标售票息3.25%、2016年4月到期的债券,及票息3.30%、2014年10月到期的债券.
巴黎--法国标售70-85亿欧元OAT政府公债,包括票息3.50%、2020年4月25日到期债券,票息3.25%、2021年10月25日到期债券,及票息5.50%、2029年4月25日到期债券.(0850).
罗马--意大利财政部公布将于7月12日标售的BOT短期债券规模细节,以及将于7月14日标售的BTP固息债券细节.
华盛顿--美国财政部宣布三年期、10年期和30年期公债标售(1500).
7月8日(五)
主要国家暂无债券发行计划.
7月11日(一)
罗马--意大利财政部公布7月14日标售的BTP固息债券规模细节.
华盛顿--美国财政部宣布三年期、10年期及30年期公债标售(1500).
7月12日(二)
华盛顿--美国财政部标售三年期公债(1700).
7月13日(三)
柏林--德国标售约40亿欧元、票息3.25%、2021年7月4日到期的公债.
华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1700).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 孙茉莉
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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