《欧洲央行焦点》即使希腊违约,欧洲央行也有方法确保希腊流动性

* 可通过紧急流动性援助支持(ELA)工具向希腊提供资金

* 爱尔兰央行已使用ELA来为银行融资

* 评级调降或仅是暂时现象

* ECB或无视评级机构看法,依靠自身、欧盟与IMF三方的意见

记者 Paul Carrel; 编译 梁睿雪/王洋

路透法兰克福7月5日电---无论希腊评级是否被降,欧洲央行(ECB)总有方法继续向希腊银行输送流动性,同时还保证自身的贷款条件得到遵守,至少是得到最低程度的遵守.

评级机构标准普尔周一警告,将把法国银行业提出的对民间部门所持希腊公债进行以旧换新的计划视为违约,这令欧元区拯救希腊的努力面临了新的不确定性.[ID:nCN1818257]

欧洲央行此前曾表示,如果希腊违约,将不再接受希腊公债作为抵押品.

此举意在确保,不管有无民间部门参与,欧元区各国政府都要承担解决危机的费用,而非将其推给担心自身独立性受损的欧洲央行.

在这场围绕希腊危机展开的高风险僵局中,抵押品是欧洲央行手中最能确保赢得胜利的一张牌:拒绝接受将希腊主权债券当作抵押品,将切断希腊银行业赖以为生的资金,伤及希腊经济,并可能波及其它欧元区经济体.

通过威胁动用这招"杀手 ",欧洲央行希望迫使各国政府避免临时违约以及央行担心会紧随而至的危机扩散.如果欧洲央行在主权债信被降级的情况下拒绝接受国家支持的资产作为抵押品,将会加剧希腊困境.

但如果各国政府认为欧洲央行只是虚张声势,或是它们无法达成各方都能接受的方案,并决定推进一项会引发评级被下调至违约级别的救援方案,情况将会怎样?

"鉴于希腊救援已取得相当进展,我预期欧洲央行不会扼杀整个进程...但我认为他们会坚持到最後一刻,"Berenberg Bank分析师Christian Schulz表示.

"他们不想让各国政府置身事外,"他说."每个人都在赌局中,没有人愿意摊牌."