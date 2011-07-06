〔英国经济〕6月民间就业增速放缓至22个月最低,凸显复苏脆弱--调查

路透伦敦7月6日电---周三公布的一项调查显示,英国雇主5月份永久性岗位招聘的速度降至近两年最低,这加深了对于英国经济复苏力度的忧虑.

英国招聘和就业联合会(Recruitment and Employment Confederation,REC)和毕马威会计师事务所(KPMG)的研究报告称,在政府加快削减公共支出之际,民间领域的就业创造步伐出现放缓.

永久岗位指数经季节调整後降至52.2的22个月低点,5月为55.1.临时岗位指数也从52.4降至52.1.

该数据令复苏更显迟缓,几乎没有迹象显示通胀高于目标导致工资-物价螺旋上升.

鉴于复苏脆弱,多数投资者预期英国央行会按兵不动,最早要等到2012年初才会升息.(完)