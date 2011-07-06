〔中国股市〕周二融资买入较上日减少近22%,紫金矿业交易活跃

美股业绩：3M第四季获利增长11.3%，受益于严格压制成本
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
路透北京7月6日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为160,393
万元人民币,较上交易日减少近22%.标的证券紫金矿业(601899.SS)融资偿还额达6,840万元,居
沪市首位.
融资及融券信用交易情况如下:
融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)
上海证券交易所 1,738,376 92,297 13,874
深圳证券交易所 1,050,326 68,096 15,567(完)
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--发稿 李然; 审校 乔艳红
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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