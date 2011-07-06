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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 08:53 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较上日减少近22%,紫金矿业交易活跃

路透北京7月6日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为160,393

万元人民币,较上交易日减少近22%.标的证券紫金矿业(601899.SS)融资偿还额达6,840万元,居

沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,738,376 92,297 13,874

深圳证券交易所 1,050,326 68,096 15,567(完)

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--发稿 李然; 审校 乔艳红

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