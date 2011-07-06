〔中国能源〕蓬莱溢油事故已基本控制,康菲石油中国应担责--国家海洋局

路透北京7月6日电---中国国家海洋局官员称,6月初发生在蓬莱19-3油田的溢油事故已得到基本控制,康菲石油中国有限公司应承担溢油事故的法律责任.

新华援引国家海洋局海洋环境保护司司长李晓明称,分别从6月4日和17日开始溢油的渤海蓬莱19-3油田的B平台和C平台的溢油均已得到基本控制,两平台"附近偶有少量油膜出现以外,海面已无明显漂油."

海洋局通报的情况,本次溢油污染主要集中在蓬莱19-3油田周边和西北部海域,造成劣四类海水面积840平方公里,对油田以及周边海域对海洋环境造成一定程度的污染损害.

蓬莱19-3油田一共有五个平台,日产原油约16万桶.该油田是由中海油(0883.HK)的母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)全资子公司康菲石油中国有限公司合作开发.

按照中国海洋环境保护法规定,进行海洋石油勘探开发活动造成海洋环境污染的,处以3万元人民币以上20万元以下罚款.

"根据海洋环境保护法,海洋管理部门还将代表国家对责任方提出生态索赔的要求,这个数额估计会远远多于20万元,"海洋局海洋环境保护司副司长王斌表示.

海洋局北海分局副局长郭明克指出,渤海是一个半封闭性的海域,发生在这里的环境污染事件,由于海水交换程度较低的缘故,程度会比开放性海域要严重.

香港本地时间周三09:57,中海油上涨0.33%报18.46港元;恒生指数.HSI则下滑0.41%.

过去三个月,中海油股价累计下跌逾11%(完)