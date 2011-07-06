〔国际油市〕花旗预计布兰特原油期货9月跌至90美元,随後将反弹

路透伦敦7月5日电---花旗集团周二表示,由于国际能源署(IEA)释放原油储备,加之沙特阿拉伯增产,布兰特原油期货LCoc1到9月将跌至每桶90美元,随後在中长期内反弹.

"我们应该预计到原油价格呈下跌趋势.我认为油价在7月和8月将下滑,到9月很可能跌至90美元,"花旗投资研究石油和天然气部门董事总经理Alastair Syme对记者表示.

Syme亦提及通常出现在第三季的需求季节性下滑,为布兰特原油期货下滑的另一个原因.

Syme还认为,油价下跌後仍有可能重拾涨势,因为经济增长迅猛的新兴市场的柴油需求将提供支撑.

"我们预计,未来柴油市场将呈结构性紧俏之势.中质馏分油走势更多与经济合作暨发展组织(OECD)以外的需求相关."

Syme谈到,汽油市场可能会保持低迷态势,因其与主要发达经济体的消费需求联系更为紧密.

花旗集团预计,中长期来看,布兰特原油第三季、第四季和2011年的均价分别为每桶105、100和104.80美元.

花旗还预计,布兰特原油明年和2013年的均价分别为100和90美元.(完)