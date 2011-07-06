版本:
中国
亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 09:10 BJT

《外汇动态》美元/日圆小跌,据传有日本银行业者的卖盘

0100GMT--美元兑日圆JPY=微跌0.2%至80.93日圆,市场人士称,日本银行业者出脱美元兑日圆,可能与日本出口商的美元卖盘相关.

欧元兑日圆EURJPY=R小跌0.1%至116.87日圆,脱离日高117.05日圆.(完)

--编译 兰秀娟;审校 沈以文

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐