《外汇动态》美元/日圆小跌,据传有日本银行业者的卖盘

美股业绩：3M第四季获利增长11.3%，受益于严格压制成本
在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
0100GMT--美元兑日圆JPY=微跌0.2%至80.93日圆,市场人士称,日本银行业者出脱美元兑日圆,可能与日本出口商的美元卖盘相关.
欧元兑日圆EURJPY=R小跌0.1%至116.87日圆,脱离日高117.05日圆.(完)
--编译 兰秀娟;审校 沈以文
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在截至12月31日止的第四季，归属于公司的净利升至11.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.88美元，上年同期分别为10.4亿美元和1.66美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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