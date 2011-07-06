〔中国个股〕九州通与京东商城合资打造网上医药电子商务平台

路透上海7月6日电---中国最大的民营医药商业企业--九州通(600998.SS)周三刊登公告称,计划与京东商城合资打造网上医药电子商务平台.

公告显示,京东商城以增资形式参股九州通的孙公司北京好药师大药房连锁公司,京东商城占49%股权,九州通占51%股权.双方合作领域仅限于线上业务,即以电子商务方式出售药品、保健品等.

公告称,京东商城将派出首席执行官负责线上业务的运营管理,线上业务实行独立核算.

京东商城是国内最大的B2C(企业对个人)电子商务平台之一,以销售电子产品起家.近期其完成15亿美元的第三轮融资,投资方包括俄罗斯DST和老虎基金等共六家基金,以及一些个人投资者.

九州通周二收报12.69元,过去一个月累计上涨8.3%.(完)