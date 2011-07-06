《中国报摘》--其他报纸重要消息7月6日(II)

**证券时报**

--摩根大通(JPM.N)亚太区董事总经理龚方雄表示,随着通胀逐步见顶,紧缩政策也将进入末期,央行继续提高存款准备金率的动作或将放缓,年内至多再加息1到2次.这预示着中国从下半年到明年会有一个较长的政策紧缩的"空窗期",当前的股市点位可能就是一个投资的好时机.

--根据Wind资讯统计,6月份重要股东二级市场交易增仓参考市值约15亿元人民币,而减仓参考市值高达94亿元.中小板创业板是减持的主力军,一方面解禁原始股股东急于套现,另一方面股东也因资金链紧张而选择抛售.

**每日经济新闻**

--商务部最新统计数据显示,猪肉价格自4月中旬以来,已连续第11周上涨.面对接连跳涨的肉价,尽管中央储备冻肉按兵不动,但部分地方政府开始投放储备冻肉.

**中国工业报**

--全球最大铝业公司-俄铝联合公司大股东En+集团CEO表示,俄铝(0486.HK)计划在未来5-7年,提供中国市场30%的铝.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/宿泱韫; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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