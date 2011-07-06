《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。