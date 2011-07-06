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专栏 | 2011年 7月 6日 星期三 09:25 BJT

〔标题新闻〕诺基亚调降智能手机在欧洲售价,以阻止份额下滑--消息人士

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nLDE76410G]

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