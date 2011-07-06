《热点透视》达成预算平衡目标过高,美国无须强求

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Pethokoukis 编译 徐文焰

路透华盛顿7月5日电---美国国会必须很快就提高政府借债上限达成协议.若各方一直就共和党有关向国会提交平衡预算修正案的想法纠缠不休,就会令人分心.该修正案从来就不太可能变成法律.而强求实现平衡预算这一财政目标则有些要求过高且没有必要.

一些共和党人士将该修正案包括在其提出的三项要求中,另外两项要求为明年大幅削减开支以及立法对支出设限.若民主党不同意"减支,限支及平衡预算",那麽这些立场强硬的共和党人不会在8月2日最後期限之前同意提高负债上限.历史经验让他们颇有底气:在1995年时,一项类似的法案获众议院通过,在参议院投票中距离过关也仅有一票之差.

但1995年时的两党对立情况要温和得多.此次共和党要求民主党接受的修正案内容包括,政府决定增税前须得到国会压倒性多数票通过,而且不计入利息的支出相当于产出的比重不超过18%.在得到38个州批准後,这些规定将在五年内生效.

民主党人几乎肯定会认为这样的要求太过严厉.16年前的预算赤字总规模仅相当于国内生产总值(GDP)的2.2%,相比之下,今年的基本预算赤字预计相当于GDP的7.9%.

假设各州批准该计划需要10年时间.根据国会预算办公室,2021年的基本预算赤字相当于GDP的比例可能仍高于3%.若按照修正案的要求,即便是共和党众议员Paul Ryan提出的激进财政计划,也不可能获得通过.

它偏离了重点.与设立呆板的要求令收入和支出平衡相比,让政府回到健康的财政路线上更依赖经济增长快于借贷速度.如果後者能够实现,那麽国家债务将缓慢下降.

让负债归零看起来过于野心勃勃.国际货币基金组织(IMF)认为,就算只能把负债相当于GDP比重从目前的69%降低一半,也已经相当不错了,即便是对于风险较高的新兴经济体来说也是如此.美国无需在必要的撙节举措之外,再承受更大的痛苦.(完)