〔中国个股〕ST远东称正与四川永祥筹划资产重组,有望进军太阳能产业

路透上海7月5日电---停牌逾两年的中国远东实业股份有限公司(000681.SZ)周三公告称,正与四川永祥股份有限公司筹划重大资产重组,目前具体方案正在进一步协商中.这意味一旦重组成功,远东实业将转型进军太阳能产业.

公告称,将于30天内按相关规定的要求披露重大资产重组信息.

四川永祥股份是国内大型饲料企业通威集团旗下企业,其间接控股的永祥多晶硅目前年产能1,000吨,二期3,000吨项目预计今年中投产,正在扩建的6,000吨产能明年中投产,集团多晶硅总产能明年将达到1万吨.

多晶硅是生产光伏电池的原材料.通威集团董事局主席刘汉元此前曾表示,若市场条件允许,需求能跟得上,永祥股份明年和後年将分别投产1.2万吨的产能,形成3-5万吨的实际产能.[nCN1783069]

*ST远东因2006-2008年连续三年亏损,于2009年3月起被暂停上市.此前曾有意重组变身为房地产企业,但因宏观调控,其资产重组方案未获批.该股停牌前收在3.3元.(完)