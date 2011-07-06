〔中国个股〕ST远东称正与四川永祥筹划资产重组,有望进军太阳能产业

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透上海7月5日电---停牌逾两年的中国远东实业股份有限公司(000681.SZ)周三公告称,正与四川永祥股份有限公司筹划重大资产重组,目前具体方案正在进一步协商中.这意味一旦重组成功,远东实业将转型进军太阳能产业.
公告称,将于30天内按相关规定的要求披露重大资产重组信息.
四川永祥股份是国内大型饲料企业通威集团旗下企业,其间接控股的永祥多晶硅目前年产能1,000吨,二期3,000吨项目预计今年中投产,正在扩建的6,000吨产能明年中投产,集团多晶硅总产能明年将达到1万吨.
多晶硅是生产光伏电池的原材料.通威集团董事局主席刘汉元此前曾表示,若市场条件允许,需求能跟得上,永祥股份明年和後年将分别投产1.2万吨的产能,形成3-5万吨的实际产能.[nCN1783069]
*ST远东因2006-2008年连续三年亏损,于2009年3月起被暂停上市.此前曾有意重组变身为房地产企业,但因宏观调控,其资产重组方案未获批.该股停牌前收在3.3元.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。