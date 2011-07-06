诺基亚调低其智能手机在欧洲售价

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基7月5日电---两名业内消息人士周二告诉路透，诺基亚NOK1V.HE调降其智能手机在欧洲售价，手机市场价格大战可能越来越激烈。
采用谷歌(GOOG.O)Android操作系统的智能手机迅速争夺诺基亚市场份额，估计诺基亚今年第二季和第三季均将呈现亏损。
一名了解诺基亚定价的消息人士称，诺基亚主打产品N8、多媒体手机C7和商务机型E6降价幅度最大，约为15%。
两名消息人士称，其它机型降价幅度较小。
其中一名在欧洲电信运营商供职的消息人士称：“每款机型的降价幅度不算很大，但已经很久没看过如此全线降价的情况了。”
诺基亚发言人拒绝就手机具体价格置评，但称价格调整是正常的。(完)
--编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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路透1月24日 - 美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 公布第四季营收增长1.7%，得益于市场对新产品需求强劲。
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