《外汇专栏》连番攻击欧元效果不彰,空头暂时偃旗息鼓

(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 沈以文

路透伦敦7月5日电---看空欧元的投资者或许认为,希腊债务问题已经快把欧元击垮,但是欧元所展现的韧性,可能让他们三思.

虽然希腊推行新的五年期财政樽节计划只是延後了欧元末日的降临,但随着欧元上涨,这对放空欧元的投资者来说只是小小的安慰.

拿拳击赛做比喻,欧元现在就像拳王阿里(Muhammad Ali)在1974年对抗福尔曼(George Foreman)时采取的策略--坚持挺立,任由欧元空头重拳进攻,消耗对方力量.

连番作空欧元的收益已越来越少,反而是希腊投票後欧元回升的能力,以及在周一攀回1.4577美元上方的表现,让欧元空头戒慎.

即使德国制造业采购经理人指数(PMI)下降,意大利制造业PMI萎缩,都未能让作空欧元的投资者松一口气.

这些人可能在欧元周一站上1.4550美元后竖白旗投降,尤其是欧洲央行(ECB)本周四会後可能决议升息.

还未放弃的欧元空头或许是假设这波轧空已近尾声.不过一但欧元触发挂在1.46美元上方不远的止损单,这些投资者也很可能会平掉欧元空仓.

这种发展很可能促使交易商将欧元上档目标修正至1.48美元,接近5月高点.

此外,假如交易商的焦点转移到其他议题,诸如咸认不利于美元的美国府会债务上限协商,也将有助于推升欧元.

不过,欧元区决策者恐怕不会喜欢这种趋势,他们不乐见欧元涨幅过大、涨速过快.

欧元升值过快将打击欧元区出口竞争力--这尤其不利于区内二线国家发展,因为它们的内需已经因为财政缩编而受挫.

拳王阿里说他能如蝴蝶般飘然移步,如蜜蜂般锐利攻击.

欧元目前的确飘逸在云端.

欧元的尖刺已经伤到不少欧元空头.馀下的空头可能还会坚持一阵子,至少等到欧元升破1.46美元.(完)