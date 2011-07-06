〔企业并购〕中国金川集团对南非矿商Metorex发起收购,报价超淡水河谷

路透约翰内斯堡7月5日电---南非矿商Metorex

MTXJ.J周二称其已收到中国金川集团对其发出的13.2亿美元收购提议,竞价超过巴西巨擘淡水河谷(VALE5.SA),该消息提振Metorex股价劲扬.

中国和巴西都对原材料如饥似渴,此项并购案是这两大新兴国家对非洲资源展开的又一场争夺战.

随着Metorex股东本月晚些时候将就淡水河谷的报价进行投票,这宗竞购案差不多到了关键时刻.

淡水河谷执行长稍早在伦敦对路透表示,其将坚持其当前的收购提议,因此该公司似乎不大可能会卷入竞购战.

淡水河谷还有八天时间考虑追平或者超过中国的报价.尚未获得该公司官员就此发布置评.

分析师称,金川的报价对Metorex的估值合理.

"该报价合适,但眼下其股价低于该收购报价,因此淡水河谷还有提高报价的空间.这要取决于其对铜价的长期评估,"Imara SP Reid分析师Stephen Meintjies表示.

金川集团是中国一家主要镍生产商,其报价较淡水河谷高近22%,总计约13.2亿美元的收购价格按当前汇率算,相当于每股8.9兰特.

受此消息激励,Metorex股价飙升8.46%至8.72兰特.

Metorex称,其尚未批准任何与金川报价相关的协议.但两家公司在一份联合声明中称,其已经获得公司部分股东支持,占Metorex投票权的8%.

金川在另一份声明中称,Metorex认为其报价更胜一筹.

Metorex被视为优质资产是出于几个原因,其中包括成功参与赞比亚以及刚过民主共和国的铜和钴项目,同时这两种金属前景均看好.

"提出对Metorex收购,对于金川来说是一次难得的机会,可以助其建立一个平台,收购、开发并运营具有很大成长潜能的非洲铜、钴项目,"金川在一份声明中指出.(完)