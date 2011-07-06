《中国重要政经日程》--7月6日-11月3日

--2011年中国新能源汽车高峰论坛在北京召开,至23日.

--上海决策者主办的第三届中国国际智能电网产业论坛2011在上海举行,至16日.

--上海决策者主办的车用燃料可持续发展峰会2011在北京召开,至23日.