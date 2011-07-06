《中国重要政经日程》--7月6日-11月3日

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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=============================今日重要政经日程==========================
7/6(三)
*--国新办就宁夏经济社会发展情况举行新闻发布会.
*--中国文化产业投资基金成立仪式在北京举行.
=============================近日重要政经日程==========================
7/7(四)
*--国新办就浙江舟山群岛新区建设等方面情况举行发布会.
7/9(六)
--2011中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行.
7/14(四)
--第三届中国钢铁企业发展战略研讨会在北京举行,至15日.
7/22(五)
--2011年中国新能源汽车高峰论坛在北京召开,至23日.
--2011中国光伏产业投融资高峰论坛在上海举行.
8/12(五)
--第五届优公司贡献中国高峰会在北京举行.
9/8(四)
--上海决策者主办的中国国际风能项目发展论坛2011举行,至9日.
9/13(二)
--第三届中国-拉美投资论坛(LA-CIF)在北京举行,至14日.
9/14(三)
--上海决策者主办的第三届中国国际智能电网产业论坛2011在上海举行,至16日.
9/15(四)
--首届中国天津国际直升机博览会在天津举行,至18日.
9/21(三)
--上海决策者主办的车用燃料可持续发展峰会2011在北京召开,至23日.
9/22(四)
--上海决策者主办的第二届中国国际绿色电动汽车可持续发展峰会召开,至23日.
10/19(三)
--全球工程机械产业大会在北京召开,至20日.
10/20(四)
--2011"中国苏州电子信息博览会"在江苏省苏州工业园区举行,至23日.
--上海决策者主办的2011年食品饮料发展论坛召开,至21日.
11/3(四)
--上海决策者主办的2011年生物医药研发外包合作论坛,至4日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 宿泱韫; 审校 沈燕
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。