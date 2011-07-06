《外汇动态》中长期投资大户抛售美元兑日圆以外的亚洲货币

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0129GMT---中长期投资大户正在抛售美元兑日圆以外的亚洲货币,表明中期来看资金或将持续流入亚洲;分析师和交易商表示,同样类型的投资者上月削减了该地区的风险敞口.
美元兑韩元KRW=KFTC下跌0.1%至1,065.2,盘初微幅上扬,外资料连续第六日在当地股市买进股票.
美元兑新加坡元SGD=D3亦下滑0.1%至1.2274.
美元兑马币(林吉特)MYR=MY升至3.0130後持稳,略低于日线图一目均衡云区底部.(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。