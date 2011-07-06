版本:
中国
亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 09:46 BJT

《外汇动态》中长期投资大户抛售美元兑日圆以外的亚洲货币

0129GMT---中长期投资大户正在抛售美元兑日圆以外的亚洲货币,表明中期来看资金或将持续流入亚洲;分析师和交易商表示,同样类型的投资者上月削减了该地区的风险敞口.

美元兑韩元KRW=KFTC下跌0.1%至1,065.2,盘初微幅上扬,外资料连续第六日在当地股市买进股票.

美元兑新加坡元SGD=D3亦下滑0.1%至1.2274.

美元兑马币(林吉特)MYR=MY升至3.0130後持稳,略低于日线图一目均衡云区底部.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐