《全球重要经济事件一览表》--7月6日-7月13日

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7月6日(三)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)举行会议(至7月7日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)评估欧盟贸易政策.

法兰克福--欧洲央行举办主题为"从危机到复苏:新兴欧洲面临的新旧挑战"会议(最後一日).

华盛顿--新任国际货币基金组织(IMF)总裁拉加尔德召开新闻发布会(1330).

7月7日(四)

伦敦--英国央行MPC公布利率决议.

英国纽卡斯尔--英国财政部金融司长Mark Hoban在"优化企业财务"巡回推介会上讲话(0800).

卢森堡--国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳就"监管改革:挑战仍存"发表讲话,欧洲央行管委莫尔许出席(1600).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.1145公布利率声明,1230召开新闻发布会.

法兰克福--芬兰央行总裁利卡宁出席ECB管委会会议.

奥克拉荷马州--美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格在Chickasaw 企业与社区领袖午餐会上讲话(1630).

华盛顿--商品期货交易委员会(CFTC)举行多德-弗兰克法案最新条规制定会议.

7月8日(五)

北京--英国央行金融稳定执行理事Andy Haldane在国际能源署(IEA)会议的小组讨论後发表讲话.

澳洲阿德雷德--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)就全球宏观经济及金融议题在南澳大学(University of South Australia)发表讲话(0315).

法国Aix-en-Provence--ECB管委德拉吉和奥多涅斯在Aix-en-Provence年度经济论坛上演说(1400).

希腊POROS--ECB执委斯麦吉在欧洲和外交政策希腊基金会(Hellenic Foundation for European and Foreign Policy)举办的会议上讲话(1830).

巴黎--ECB管委诺亚出席一主题为微观金融的会议并演说(0700).

7月10日(日)

法国Aix-en-Provence--ECB总裁特里谢在法国Aix-en-Provence年度经济论坛上讲话(1000).瑞典财政部长柏格(Anders Borg)讲话(0630).ECB管委诺亚、墨西哥央行总裁卡斯腾斯与济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚讲话(0715).

7月11日(一)

东京--日本央行货币政策会议(至7月12日).

维也纳--OECD公布奥地利经济调查.

维也纳--OECD秘书长葛利亚在Joint Vienna institute举办的主题为"21世纪技能--从终身聘雇到终身被聘顾之能力"活动上讲话(0930).

伦敦--英国商会(BCC)公布季度经济调查.

布鲁塞尔--欧元集团会议.

巴黎--ECB管委诺亚就支付卡安全召开新闻发布会(1300).

巴黎--法国上议院将审查修订版法案,寻求在政府预算平衡方面达到宪法要求.

米兰--ECB执委斯麦吉出席Ruling Companies Association组织的小组辩论.

渥太华--加拿大央行公布企业展望调查(1430).

德州圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行举办2011年全球经济论坛(至7月12日).

7月12日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月21-22日会议记录(1800).

东京--日本央行货币政策会议(最後一日).

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议.

布鲁塞尔--欧盟竞争力委员会委员阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)在欧盟议会经济委员会上发表证词陈述(0730).

7月13日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美国众议院金融服务委员会就经济及货币政策发表半年一度的证词(1400).

东京--日本央行公布月报.

瑞士赖歇瑙--瑞士央行副总裁乔丹出席Efficiency Club举办的小组研讨会(1630).

法兰克福--欧洲银行业压力测试结果出炉.

巴黎--OECD发布比利时经济调查.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)