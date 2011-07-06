标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京7月6日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口
快讯的日程:
公布日期 经济指标 数据日期
7月
7/8 企业景气状况季度报告 6月
7/8 企业家信心指数季度报告 6月
7/10 进出口贸易数据 6月
7/15 上半年国民经济运行情况新闻发布会
其中：
工业生产者出厂价格指数(PPI) 6月
居民消费价格指数(CPI) 6月
固定资产投资 6月
社会消费品零售总额 6月
工业增加值 6月
7/18 统计局发布房地产价格统计信息 6月
7/27 规模以上工业企业利润 1-6月
8月
8/10 进出口贸易数据 7月
8/11 月度国民经济运行情况新闻发布会
其中：
工业生产者出厂价格指数(PPI) 7月
居民消费价格指数(CPI) 7月
固定资产投资 7月
社会消费品零售总额 7月
工业增加值 7月
8/18 统计局发布房地产价格统计信息 7月
8/27 规模以上工业企业利润 1-7月
9月
9/10 进出口贸易数据 8月
9/13 月度国民经济运行情况新闻发布会
其中：
工业生产者出厂价格指数(PPI) 8月
居民消费价格指数(CPI) 8月
固定资产投资 8月
社会消费品零售总额 8月
工业增加值 8月
9/18 统计局发布房地产价格统计信息 8月
9/27 规模以上工业企业利润 1-8月
10月
10/13 企业景气状况季度报告 9月
10/13 企业家信心指数季度报告 9月
10/13 进出口贸易数据 9月
10/18 统计局发布房地产价格统计信息 9月
10/20 前三季度国民经济运行情况新闻发布会
其中：
工业生产者出厂价格指数(PPI) 9月
居民消费价格指数(CPI) 9月
固定资产投资 9月
社会消费品零售总额 9月
工业增加值 9月
10/27 规模以上工业企业利润 1-9月
11月
11/10 进出口贸易数据 10月
11/11 月度国民经济运行情况新闻发布会
其中：
工业生产者出厂价格指数(PPI) 10月
居民消费价格指数(CPI) 10月
固定资产投资 10月
社会消费品零售总额 10月
工业增加值 10月
11/18 统计局发布房地产价格统计信息 10月
11/27 规模以上工业企业利润 1-10月
12月
12/10 进出口贸易数据 11月
12/11 月度国民经济运行情况新闻发布会
其中：
工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月
居民消费价格指数(CPI) 11月
固定资产投资 11月
社会消费品零售总额 11月
工业增加值 11月
12/18 统计局发布房地产价格统计信息 11月
12/27 规模以上工业企业利润 1-11月
注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
详情请查看国家统计局网站
2.由中国人民银行公布的货币供应量,以及
商务部公布的外商直接投资数据一般于每月10日-15日出炉.
3.规模以上工业企业利润:从2011年起,全国规模以上工业企业起点标准由
原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2,000万元.且为全
国范围的全面调查,不再有24个地区数和全国数之区别.(完)
--整理 宿泱韫
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。