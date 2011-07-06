澳洲经济指标总览--7月6日

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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经济指标 时段 最新值 前次值 再前次 下次公布时间
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第一季 -1.2% +0.8% +0.1% 9月7日
(较上年同期) +1.0% +2.7% +2.7%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第一季 +1.6% +0.4% +0.7% 7月27日
(较上年同期) +3.3% +2.7% +2.8%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.9% +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.3% +2.2% +2.5%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.3% +2.4%
主要市场商品与服务CPI 第一季
(较前季) +0.4% +0.1% +0.7%
(较上年同期) +1.8% +1.6% +2.1%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 5月 +7.8 -22.1 +37.8 7月7日
--全职 -22 -49.1 +32.1
--兼职 +29.8 +26.9 +5.7
失业率 4.9% 4.9% 4.9%
就业参与率 65.6% 65.6% 65.8%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第一季 赤字10.447 赤字8.091 赤字7.299 9月6日
商品与服务贸易收支 顺差3.030 顺差6.366 顺差6.756
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 5月 顺差23.33 顺差15.97 顺差16.17 8月3日
出口(较前月) +3% +1%
进口(较前月) 持平 +1%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第一季 +1.4% -3.8% +0.7% 7月22日
出口物价(较前季) +5.2% -8.1% +7.8%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 5月 -0.6% +1.2% -0.3% 8月3日
生产者物价指数(PPI)(较前季)第一季 +1.2% +0.1% +1.3% 7月25日
(较上年同期) +2.9% +2.7% +2.2% (完)
--编译 兰秀娟;审校 孙茉莉
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。