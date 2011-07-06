〔欧元区金融〕民间债权人周三齐聚一堂,研讨如何参与希腊救助方案

标题新闻：土耳其央行将隔夜贷款利率上调75个基点，但维持政策利率不变
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路透伦敦/巴黎7月5日电---国际银行业者与保险商将于周三召开会议,研究讨论一项允许民间部门参与希腊救助方案的计划.目前大家愈发担心该提议会遭到阻挠.
国际金融协会(IIF)表示将主持这次会议.
会议需要研究解决,协议将如何通过评级机构而不被判定为违约,以及会计人员将如何对待该协议.
数位消息人士说,仍有很多工作需要做,周三会议不是决定性的.
参与会谈的一位法国民间部门消息人士说,"这是一个过程.法国新任财长今天说,需要花数周时间,贯穿这个夏季.问题很复杂,不能一夜之间就得到解决."
他表示,考虑到不同的债权和股权持有人数量众多,不太可能得出一个"万能的解决方案",而会是数个选项.
"问题太复杂了,我们需要更多时间,"一位德国银行业消息人士补充说.
希腊主权债主要持有者--法国银行业者已提出,在希腊公债到期时自愿以新债换旧债.从目前一直到2014年,债权人将从债券到期回笼资金中拿出至少70%再投资于新的30年期希腊公债.
金融时报称,周三会议上将提出优化後的新议案,这对希腊更具吸引力.法国计划中的债券利率会下调,新债换旧债的目标比例则会上调.(完)
--编译 艾茂林;审校 张若琪
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。