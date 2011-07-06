〔欧元区金融〕民间债权人周三齐聚一堂,研讨如何参与希腊救助方案

路透伦敦/巴黎7月5日电---国际银行业者与保险商将于周三召开会议,研究讨论一项允许民间部门参与希腊救助方案的计划.目前大家愈发担心该提议会遭到阻挠.

国际金融协会(IIF)表示将主持这次会议.

会议需要研究解决,协议将如何通过评级机构而不被判定为违约,以及会计人员将如何对待该协议.

数位消息人士说,仍有很多工作需要做,周三会议不是决定性的.

参与会谈的一位法国民间部门消息人士说,"这是一个过程.法国新任财长今天说,需要花数周时间,贯穿这个夏季.问题很复杂,不能一夜之间就得到解决."

他表示,考虑到不同的债权和股权持有人数量众多,不太可能得出一个"万能的解决方案",而会是数个选项.

"问题太复杂了,我们需要更多时间,"一位德国银行业消息人士补充说.

希腊主权债主要持有者--法国银行业者已提出,在希腊公债到期时自愿以新债换旧债.从目前一直到2014年,债权人将从债券到期回笼资金中拿出至少70%再投资于新的30年期希腊公债.

金融时报称,周三会议上将提出优化後的新议案,这对希腊更具吸引力.法国计划中的债券利率会下调,新债换旧债的目标比例则会上调.(完)