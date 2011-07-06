〔德国经济〕预计财政赤字/GDP比例今年将降至2%以下-政府预算草案(更新版)

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路透柏林7月5日电---根据路透周二获得的德国2012年预算草案,该国预计财政赤字相当于国内生产总值(GDP)比例将在今年降至2%以下,受益于经济大幅增长和税收收入增加.[ID:nCN1820323]

4月时,德国政府向欧盟各财长提交的目标预计,今年该国公共部门赤字相当于GDP比例将在2.5%左右,2012年将为1.5%.

去年德国预算赤字相当于GDP比例为3.3%,债务/GDP比率则达到83.2%,均高于马斯垂特条约规定的3%和60%.

草案称,目前的预估使德国有望达到债务限制法案中的目标,到2016年使赤字与GDP之比降至0.35%以下.

德国从战後最严重的衰退中迅速复苏,表现超过欧元区其他国家,该国第一季经济成长较前季上升1.5%.

德国财政部在一份文件中表示,该国企业投资扩大国内产能,或将帮助推动今年经济成长超过财政部在4月时预估的2.6%水平.(完)