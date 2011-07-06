主要国家经济指标预测--7月7日****

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透7月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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7月7日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 6月 增加1.5 增加0.78
全职就业人数(万人) -- 减少2.2
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 4.9% 4.9%
0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差64 逆差71
进口(亿欧元) -- 415.46
出口(亿欧元) -- 344.02
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% 持平
(较上年同期) +0.7% +0.4%
0830 英国工业生产(较前月) 5月 +1.1% -1.7%
(较上年同期) -0.5% -1.2%
制造业产出(较前月) +1.0% -1.5%
(较上年同期) +2.1% +1.3%
1000 德国总工业生产(较前月) 5月 +0.6% -0.6%
1100 英国央行利率决定 7月 0.5% 0.5%
-- 美国ICSC连锁店销售 6月 -- +5.4%
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 6月 增加6.8 增加3.8
1230 加拿大新屋价格 5月 +0.2% +0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月2日当周 42.0 42.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 42.675
续请失业金人数(百万人) 6月25日当周 370 370.2
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 65.0 69.1
Ivey经季节调整PMI 61.2 65.5
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +6.2%
2350 日本银行放款(较上年同期) 6月 -- -0.7%
日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 5月 -70.8% -69.5%
未经季节调整的经常账总计(亿日圆) 盈馀3,800 盈馀4,056
附:主要国家6日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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7月6日(三)
0500 日本领先指标(较前月) 5月 +3.6 --
同时指标 +2.4 --
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 +1.2% 持平
1000 德国工业订单(较前月) 5月 +1.8% -0.5%
1100 美国抵押贷款市场指数 7月1日当周 507.0 --
再融资指数 2,363.6 --
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(人) 6月 41,432 --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月2日当周 +1.5% --
1230 加拿大建筑许可 5月 +20.9% +5.0%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月2日当周 +5.2% --
1400 美国ISM非制造业指数 6月 53.3 54.0
2350 日本机械订单(较前月) 5月 +3.0% +3.0%
机械订单(较上年同期) +10.5% +10.8%
2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 11,378 -- (完)
--编译 兰秀娟/王冠中;审校 王洋
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