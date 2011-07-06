〔中国新债〕葛洲坝下周三将发行20亿元短期融资券,期限一年

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透上海7月6日电---中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周三公告称,将于下周三(13日)簿记
建档发行20亿元人民币短期融资券,期限一年.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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葛洲坝 20 12 7/13簿记建档 进出口银行 AA+ 7/14 7/15
(600068.SS) 建设银行
=============================================================================================(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 边竞; 审校
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。