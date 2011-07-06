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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 10:05 BJT

〔中国新债〕葛洲坝下周三将发行20亿元短期融资券,期限一年

路透上海7月6日电---中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周三公告称,将于下周三(13日)簿记

建档发行20亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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葛洲坝 20 12 7/13簿记建档 进出口银行 AA+ 7/14 7/15

(600068.SS) 建设银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校

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