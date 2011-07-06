修正:《热点透视》微软在中国市场後知後觉,需要寻找突围

(更正:内容第三段补上遗漏内容,说明上海联合投资公司为江绵恒所有.)

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 洪曦

路透香港7月5日电---微软(MSFT.O)迟迟才反应过来:在中国单打独斗很困难.谷歌(Google)已经放弃在中国提供在线搜索.雅虎则在2005年就卖掉了中国门户网站.现在微软同意与百度共享搜索结果,显然这项合作是免费的.同时,热点透视得知微软目前的合资夥伴正寻求退出.若要成功耕耘中国这块巨大的市场,微软需要进行更大规模的战略反思--入股竞争对手应该是个好的开局.

百度已经同意,微软的必应(Bing)搜索引擎将为中国用户联合提供英文搜索支持,在百度结果页面显示搜索结果.微软从中得不到分文报酬,但品牌将从中获益,因为用户将看到搜索结果来自必应.使用英语的人士是否会选择必应,尚不得而知,因为通过谷歌香港站进行搜索仍是主流根据中国艾瑞咨询(iResearch),百度和谷歌联手占据在线搜索市场97%份额.

微软之前引入合作方主要出于政治因素,并非战略上的考虑.在2005年,该公司与上海联合投资共同组建一家互联网合资企业.不过本地竞争对手一直很积极.根据摩根士丹利统计,腾讯现在占有中国即时通讯市场70%份额,而微软的比重则在下降.上海联合投资正考虑出售持有的50%权益,二线运营商网易(NTES.O)有望接手.上海联合投资的董事长为中国前国家主席江泽民之子江绵恒.

微软的最佳选择是仿效雅虎,而不是变成下一个谷歌.雅虎在2005年将陷入困境的中国门户网站卖给本地企业阿里巴巴,并得到後者40%的控股权作为回报.得益于中国的快速成长,目前这部分股权的价值已相当于雅虎企业价值的一半.

微软也应该考虑运用手中的大量现金,入股一家有实力的中国企业.根据一位熟悉情况的消息人士,微软或许会考虑买入网易10-20%的股份,後者拥有自己的搜索引擎.随着中国竞争日益加剧,西方互联网公司需要超越小规模合作的思路.既然微软无法击败那些企业,那就乾脆加入它们.(完)