版本:
中国
亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 10:08 BJT

〔中国新债〕重庆水务资产下周三将发行7亿元中期票据,期限五年

路透上海7月6日电---中国重庆市水务资产经营有限公司周三公告称,将于下周三(13日)簿记建档发行7亿元

人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

重庆水务资产 15 7 5 7/13簿记建档 农业银行 AA+ 7/15 7/18

经营公司

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐