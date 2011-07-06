《美国政经分析》两党就提高举债上限达成协议,或许没有想像的那麽难

标题新闻：惠而浦将重组欧洲、中东和非洲(EMEA)烘干机部门，将在此地区裁撤约500个岗位
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* 双方曾接近达成举债上限提高2万亿美元的目标
* 分析师预计国会将设法避免美国违约
记者 Andy Sullivan; 编译 郑茵/许娜
路透华盛顿7月5日电---从华盛顿的一片喧哗声里面你绝对看不出什麽端倪,但美国总统奥巴马和国会共和党也许轻而易举就能达成协议,提高政府的举债上限,避免在8月初发生债务违约.
据民主党和共和党的消息人士透露,就在谈判上周末陷入僵局之前,协商双方当时非常接近一项协议的达成--将举债上限提高2万亿(兆)美元,国会可以据此批准政府继续借钱.
而此後,情况看起来就不那麽美妙了.奥巴马将共和党议员与懒惰的学生作比较,民主党也指责他们有意让经济蒙受损失.而共和党人对刻薄话的使用也并不吝啬.
"华盛顿有花钱的瘾,最上瘾的就数总统大人,"共和党议员Jim DeMint周四在参议院说.
分析师担心议员们可能正在把自己逼入绝境."要想摆脱现在这种困境,他们需要把自己说的话收一些回去."克林顿政府时期的预算官员Joe Minarik认为.
财政部已警告称,若国会不能在8月2日之前提高14.3万亿美元的债务上限,美国将面临违约.这可能使美国经济重新陷入衰退的泥潭,全球金融市场也将出现剧烈波动.
共和党和民主党能否在未来几周弥合彼此间的分歧,还需拭目以待.
若以美元衡量,双方距达成协议的距离比表面看上去更近.
据两党内部的助手透露,在副总统拜登领导的谈判中,与会方曾暂时性地达成一致,同意将10年的非必要开支削减9,000-13,000亿美元.这部分开支涵盖了从航天探索到控制污染领域的各个方面.
共和党不同意按民主党要求的那样削减军费和其他安全开支,但素以执着闻名的民主党参议员舒默周四表示,他认为这方面也许可以达成折衷.
双方还同意削减一系列福利项目支出,例如农业补贴,学生补助以及联邦政府工作人员养老金计划等.民主党认为削减的总规模约为2,000亿美元,而共和党助手得出来的总金额却在2,750-3,250亿美元之间.
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