《美国政经分析》两党就提高举债上限达成协议,或许没有想像的那麽难

* 双方曾接近达成举债上限提高2万亿美元的目标

* 分析师预计国会将设法避免美国违约

记者 Andy Sullivan; 编译 郑茵/许娜

路透华盛顿7月5日电---从华盛顿的一片喧哗声里面你绝对看不出什麽端倪,但美国总统奥巴马和国会共和党也许轻而易举就能达成协议,提高政府的举债上限,避免在8月初发生债务违约.

据民主党和共和党的消息人士透露,就在谈判上周末陷入僵局之前,协商双方当时非常接近一项协议的达成--将举债上限提高2万亿(兆)美元,国会可以据此批准政府继续借钱.

而此後,情况看起来就不那麽美妙了.奥巴马将共和党议员与懒惰的学生作比较,民主党也指责他们有意让经济蒙受损失.而共和党人对刻薄话的使用也并不吝啬.

"华盛顿有花钱的瘾,最上瘾的就数总统大人,"共和党议员Jim DeMint周四在参议院说.

分析师担心议员们可能正在把自己逼入绝境."要想摆脱现在这种困境,他们需要把自己说的话收一些回去."克林顿政府时期的预算官员Joe Minarik认为.

财政部已警告称,若国会不能在8月2日之前提高14.3万亿美元的债务上限,美国将面临违约.这可能使美国经济重新陷入衰退的泥潭,全球金融市场也将出现剧烈波动.

共和党和民主党能否在未来几周弥合彼此间的分歧,还需拭目以待.

若以美元衡量,双方距达成协议的距离比表面看上去更近.

据两党内部的助手透露,在副总统拜登领导的谈判中,与会方曾暂时性地达成一致,同意将10年的非必要开支削减9,000-13,000亿美元.这部分开支涵盖了从航天探索到控制污染领域的各个方面.

共和党不同意按民主党要求的那样削减军费和其他安全开支,但素以执着闻名的民主党参议员舒默周四表示,他认为这方面也许可以达成折衷.