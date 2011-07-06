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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 10:31 BJT

〔中国新债〕安徽新华发行集团下周三将发行10亿元中票,期限五年

路透上海7月6日电---中国安徽新华发行(集团)控股有限公司周三公告称,将于下周三(13日)簿记建档

发行10亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

安徽新华发行 10 5 5 7/13簿记建档 国开行 AA 7/14 7/15

集团 (附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权)

5 5

(附第三年末发行人赎回选择权)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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