〔新闻稿〕美国失业率高企可能掩盖部分行业劳工薪酬上升--惠誉

虽然美国失业率达9.1%,一些行业或将看到局部的薪酬上涨,因这些行业的公司竞相争夺稀缺的,堪称发展瓶颈的劳动力资源,此过程推高劳工成本并拖低利润.

在自然资源采掘业,劳工成本上升可能意味着毛利萎缩和瓶颈资源的生产率下降,这导致利润下降.在资源价格上涨之际,不愿涨薪的企业恐将遭遇项目拖延和产出低于预期的後果.科技行业的劳工薪酬普遍上升,可能预示部分软件公司被迫发放更丰厚的股票期权奖励来吸引理想的编程人才,导致毛利压力增高和摊薄未来利润.在工会势力强大的行业,如汽车和航空业,管理层不愿协商重组後的劳动生产率改善和削减福利,这有助于企业在经济衰退後回归财务稳健和温和增长.