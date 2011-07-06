〔新闻稿〕美国失业率高企可能掩盖部分行业劳工薪酬上升--惠誉

标题新闻：土耳其央行将隔夜贷款利率上调75个基点，但维持政策利率不变
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(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)
路透7月5日电---评级机构惠誉最新公布的一份报告称,美国失业率高企可能正掩盖部分行业的劳动力紧张状况.
惠誉相信,部分公司行业的薪酬上升威胁依然存在,尽管美国经济增长减缓和未出现普遍的劳工涨薪潮.
虽然美国失业率达9.1%,一些行业或将看到局部的薪酬上涨,因这些行业的公司竞相争夺稀缺的,堪称发展瓶颈的劳动力资源,此过程推高劳工成本并拖低利润.
最可能遭遇劳动力供应紧张的行业包括自然资源(油气和采矿业,特别是轻体力或技术先进项目),科技(软件)公司,以及工会势力强大的行业.部分行业劳工成本上升不会立即引发评级变动,尽管惠誉相信,局部薪酬上升压力将对企业利润和项目进度产生明显影响.
在自然资源采掘业,劳工成本上升可能意味着毛利萎缩和瓶颈资源的生产率下降,这导致利润下降.在资源价格上涨之际,不愿涨薪的企业恐将遭遇项目拖延和产出低于预期的後果.科技行业的劳工薪酬普遍上升,可能预示部分软件公司被迫发放更丰厚的股票期权奖励来吸引理想的编程人才,导致毛利压力增高和摊薄未来利润.在工会势力强大的行业,如汽车和航空业,管理层不愿协商重组後的劳动生产率改善和削减福利,这有助于企业在经济衰退後回归财务稳健和温和增长.
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--编译 肖群英;审校 孙茉莉
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。