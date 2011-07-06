〔日本股市〕早盘收市微升,为连续第七个交易日上涨

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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路透东京7月6日电---日本股市日经指数周三早盘收市微升,为连续第七个交易日上涨,得益于对全球经济的担忧缓解,但投资者在进一步建仓前期望看到更多经济复苏的迹象.
"至少在本周五美国就业数据出炉前,日经指数将出现迟滞走势,"一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成认为.
"如果日经指数今天挫跌100点,我将不会感到意外...即便这样,也不意味着其上涨趋势停顿".
日经指数.N225早盘收升0.2%,报9,988.83点.盘中一度跌至平盘下方,低见9,967.87点.
东证股价指数.TOPX几乎持平,报865.07点.(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。