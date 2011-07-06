〔中国证券〕监管层提高餐饮及连锁企业上市标准,俏江南上市被搁置--消息

路透上海7月6日电---消息人士透露,中国证券监管层近期已提高国内餐饮及加盟连锁企业的首次公开发行(IPO)上市标准,类似俏江南等餐饮企业的上市申请已被搁置.

消息人士指出,证监会已与相关投行人士就此进行内部沟通.此次加强餐饮及连锁企业上市申请的监管,主要是因为这些企业会计报表中的收入和成本无法可靠计量.不过俏江南上市被搁置则并非是出于对其帐务问题担忧所致.

虽然目前外界尚不清楚这次政策变化的原因,但业内猜测至少部分是因为近期一些海外中资企业财务存在问题,令海外投资者对中资概念股存在信任危机.

一位消息人士透露,两个月前,中国证监会已将拟上市餐饮企业的年利润标准,由3,000万元人民币提高至5,000万元.

目前国内仅有全聚德(002186.SZ)和湘鄂情(002306.SZ)两家餐饮企业A股上市.而此前有消息称,拥有逾60家分店的俏江南聘请瑞银UBSN.VX为其承销商,计划在深圳上市.[ID:nCH0095506]

还有消息人士透露,加盟连锁业的上市申请,此次亦被列入加强监管范围.

"中国的餐饮业和加盟运营商在帐目上经常模糊不清,监管层提高上市要求,以保证他们申报的净利是持续可靠的."另一位消息人士指出.

中国证监会相关人士对此则不予置评;俏江南公司人士暂无法联络到发表评论.

自3月以来,超过24家在美国上市的中国公司爆出审计人员辞职或会计问题.投资者开始大举撤离中资股,令相关股价大挫.美国各家监管机构纷纷现身,就通过逆并购实现在美国上市的中国企业所蕴含的风险发出警告.目前这股风波已蔓延至香港市场.

越来越多中国餐饮公司正获得投资界追捧,小肥羊(0968.HK)和味千拉面(0538.HK)已先後在香港上市;真功夫、迪欧咖啡、巴贝拉等餐饮连锁企业也已获得风投注资,伺机上市.(完)