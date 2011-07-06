《热点透视》大型股估值低于中小型股,料为大企业分拆推波助澜

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole 编译 兰秀娟

路透伦敦7月5日电---股市是否正告诉大型企业已到了该分拆的时候?平均而言,大西洋两岸大型集团的估值远低于同业中的後段班.这样的差距持续时间越长,就会有越多的投资者向这些大企业施压,要求采取应对措施.

根据花旗集团的分析师,大西洋两岸的大型集团目前的市盈率(本益比)比其规模较小竞争对手低25%.再者,该估值缺口为1995年以来的最宽阔水平.

从表面上来看,这十分惊人.毕竟大型企业本应享有规模经济所带来的好处.规模大意味着更容易取得更低的资金成本.超高市值股票(mega-cap)的确在过去常常以远高于中低市值股票的价格易手.10年前,追踪美国大型企业表现的Russell 200指数的市盈率,为追踪中等市值股票(mid-cap)的Russell 2000指数的两倍.尽管欧洲股票的估值差距没那麽明显,但情况类似.

然而今天,投资者开始青睐中等市值和低市值的股票.超高市值企业步履沉重,而中低市值企业则可能更加灵活,更随时准备好掌握新机遇.市场预计中小企业会成为大型企业的收购目标,该预期亦帮助中小企业确立了高估值.

不同行业所占权重可能也是缺口产生的原因之一.例如,估值偏低的银行类股在大型企业中所占比重较大.但许多医疗保健类企业规模很大,且估值高于市场均值.在某种程度上,这两股估值力量相互抵消.

大型股和小型股当前的估值状态可能传达出了一个简单的信号,即超高市值股票被低估了,其可能会再次向上冲.

然而,该估值缺口持续时间越长,就会有更多的大型企业迫于压力而采取措施.摩根士丹利的分析师近期提到,企业出售或分拆旗下事业,其股价往往会得到提振.投资者似乎在表达一种偏好.大型企业的董事会是时候该问问自己,是否缩小规模确实是最佳选择.

相关背景:

--花旗集团投资银行的策略师Michael Geraghty 6月21日公布的数据显示,美国和欧洲大型企业的市盈率较同地上市中小企业低25%.

--摩根士丹利的分析师6月20日表示,股价对大规模的出售或分拆反应正面.该机构对2000年以来269桩资产剥离案的研究表明,投资者追捧剥离资产企业的股票,尤其是当剥离规模相对于该企业市值比例偏高时.(完)