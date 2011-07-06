卡扎菲愿意与反对派谈判--象棋官员

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路透莫斯科7月5日电（记者 Thomas Grove）---据一名曾到访利比亚的俄罗斯国际象棋届官员称，卡扎菲长子表示，卡扎菲愿意与反对派谈判，以结束该国的暴力冲突。

世界国际象棋联合会（World Chess Federation）主席伊柳姆日诺夫（Kirsan Ilyumzhinov）在接受路透采访时说，他在三天的利比亚之行中见到了卡扎菲的长子。

伊柳姆日诺夫称卡扎菲长子对其表示：“卡扎菲愿意与反对派无条件谈判，以停止轰炸事件。”

他接受路透电话采访时说：“他们想要对话，卡扎菲愿意与其他方面一起制定选举或公投计划。”

《纽约时报》曾表示，伊柳姆日诺夫是俄罗斯政府和利比亚之间的非官方使者，但他自己拒绝承认这一角色。

他称自己去利比亚是为了考察该国的国际象棋学校状况，没有转达俄罗斯政府的讯息。

俄罗斯某报纸周二表示，卡扎菲愿意交出权力，但利比亚政府矢口否认。

伊柳姆日诺夫对媒体盛传卡扎菲愿下台以换取安全保证的消息也予以否认。(完)