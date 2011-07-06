〔全球金融〕美国监管机构计划组团访问中国,商谈跨境审计检查

路透纽约7月5日电---在美上市中国企业爆发一系列丑闻後,美国监管机构将前往北京,与中方讨论展开审计检查,而加拿大监管当局则宣布对在加发行股票的外国企业进行调查.

美国审计监管机构--公众公司会计监督委员会(PCAOB)以及证券交易委员会(SEC)证实,他们将派遣代表团,奔赴北京与中国监管机构商谈检查中国境内审计公司相关事宜.两家机构均未说明会谈将在何时举行,但据彭博报导,会谈将在7月11-12日举行.

加拿大安大略证券委员会周二则称,将审查在加拿大证交所上市、且拥有大量新兴市场业务的企业.该委员会称,将侧重审查审计公司和承销商在推动企业上市过程中所起的作用,若有必要将采取强制行动.

美国和加拿大对中国企业的担心加剧,因在美加上市的中国概念股相继出现摘牌、停牌、股价崩跌的现象,审计师提出辞职,监管调查也已展开.

PCAOB委员Lewis Ferguson上月底曾称,代表团将包括来自PCAOB和SEC的代表.PCAOB发言人证实,中美会谈将侧重讨论建立审计审查流程,预计将在年底成立一套监察系统,针对对象是辅助企业赴美上市的中国审计公司.

PCAOB首席发言人Colleen Brennan周二通过电子邮件称,PCAOB与中国证监会在最近一次美中战略和经济对话会晤後取得进展.

寻求在美上市的企业必须聘请在PCAOB注册的审计公司对其账簿进行审计,并要接受定期核查.

但一些企业聘请的是中国审计公司,而目前中国不允许PCAOB检查这些审计公司的工作.据PCAOB统计,2009年和2010年期间,有28家未经PCAOB检查的香港和中国公司为230家美国上市公司提供审计服务.

中国不是唯一禁止PCAOB检查审计公司的国家,但由于近期出现不少中国企业的会计丑闻,中方禁令引起美国监管方的格外关注.

美中监管方没有既有协议,但PCAOB委员Lewis Ferguson称,他希望双方能达成一个协议.这次商谈的最终目标是争取到在中国境内展开调查的权力.(完)