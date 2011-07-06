《欧洲金融分析》希腊债券需先经历违约洗礼,方能吸引长线买家回笼

记者 Marius Zaharia; 编译 田建华

路透7月5日电---那些冷眼旁观希腊债务危机的长期投资者,希望让希腊债券持有人先承受一笔巨大的损失,足以将希腊债务负担降低至可持续水准,然後他们才会考虑重新投资希腊债券.

外界仍预期希腊将会违约,对于过去两年抛售希腊公债的大部分投资者而言,违约时间拖得愈晚,他们再次考虑投资希腊资产的时间就会愈晚.这些投资者对于扶持希腊疲软的经济重新站稳脚跟至关重要.

可能进行的第二轮救助,被视为只是一种争取时间的手段,好让欧元区银行业者为躲不过的损失拨备资金,并保护欧元区一些较大的经济体免遭波及,而在民众不满情绪升高之时,救助方案附带的改革措施将难以落实.

Investec资产管理公司全球利率主管Russell Silberston称,"若经济能进行改革,且银行业能自力融资,我们将会买进,不过我想五年内不太可能."

"我们的看法是,在这之前他们还是需要违约."

希腊财长Evangelos Venizelos周一对路透表示,他打算在2014年中让希腊回复到市场融资.

多数投资者认为,如果没有一次大规模债务重组,让希腊债务降至可承受水准,并脱离持续削减赤字但扼杀经济复苏机会的恶性循环,希腊财长的想法不太可能成真.

Robeco Group债券基金经理Kommer van Trigt称,"对于希腊而言,重新开始是唯一的解决方案."Robeco Group管理约400亿欧元的资产.

Silberston称,法国提出的自愿以新债换旧债计画似在步步推进,"首次违约"也不远了.但这不会解决希腊的清偿问题.

希腊债务料将达到国内生产总值(GDP)的1.6倍规模,分析师称,光是要让债务持稳在目前水准,希腊基础预算盈馀就必须达到GDP的5%左右,而去年希腊的基础预算赤字便高达GDP的5%.

假设希腊债务与GDP之比在166%触顶,根据Evolution证券公司的估算,债务需要减值约64%,希腊债务/GDP之比才能回落至欧盟条约规定的60%上限.

据UniCredit资料,希腊公债价位已反映出平均将减值50%.但是在尚未重拾信誉之前,就强迫债券持有人承担损失,可能会落得徒劳无功.

Investec公司的Silberston称,除了公债减值,他还希望先见到希腊以可持续的方式达成好几季的基础预算盈馀,而不是通过出售国有资产的收入,然後他才会买入希腊公债.

**光是便宜还不够**

在希腊获得120亿欧元紧急贷款避免立刻陷入违约,以及希腊同意新一轮撙节措施之後,希腊部分公债收益率已大跌超过200个基点.

不过两年期希腊公债收益率高达27%以上,而10年期公债收益率为16%,希腊公债收益率仍高得吓人.涨势背後仅有投机客的身影,成交清淡亦是助推涨势.

Standard Life Investments公债投资主管Jack Kelly称,只有当希腊公债重新回到投资级别,或是成为欧盟共同债券,Standard Life才会再买希腊公债.德国已经拒绝了欧盟共同债券的提议.

尽管评等高于垃圾级,但葡萄牙、爱尔兰和其他接受救助的欧元区国家债券仍被长期债券投资者视为禁区,因为这些债券有被希腊危机拖累的风险.

不过这些国家有机会比希腊更快扭转颓势.形势最好的是爱尔兰,其出口竞争力较强,且劳动市场也更有弹性.

希腊公债减值的时间点及规模都难以预测,因政治形势的影响较大,从而难以评估什麽样的价格水准会吸引投资者重回希腊.

通常拿来比较的对象是2003年乌拉圭的债务重组.重组前,乌拉圭2012年到期的债券价格UY013930473=为面值的40%-60%,重组後立即上涨.

希腊2020年6月到期的债券<0#GR19062010G=>目前交易行情为面值的55%.

"若价格在面值50%之下,剩馀期限八年或九年的(希腊)债券或在某个阶段会有投资价值,"法国兴业分析师Ciaran O'Hagan称,"但条件是债务被认为是可以持续的,例如进行过重组."(完)