〔韩国个股〕现代重工放弃竞购海力士半导体的15%股份,股价飙升(更新版)

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路透首尔7月6日电---全球最大造船企业韩国现代重工(009540.KS)周三称,不会竞标海力士半导体(000660.KS)的15%股份.这宗规模23亿美元的潜在交易再遇险境,现代重工股价飙升逾6%.

因市场担心交易会令现代重工会对素以波动闻名的芯片产业持有曝险敞口,且对两家公司的合作综效存有疑虑,最近数周现代重工股价一直承压.

"我们已经决定不向海力士提交意向书,"现代重工在向韩国证交所递交的文件中称.

该公司在另一份声明中称,作此决定,是因认定公司业务与芯片业可产生的综效微乎其微.现代重工是唯一公开对海力士表示收购意向的潜在投资者.

现代重工决定在周五初始竞标截止日之前撤离,导致海力士债转股股东第三次售股尝试泡汤.海力士股价周三跌逾4%.

韩国外换银行004940.KS在售股股东之列,该银行一位人士称将继续推进原定的标售计划.

2001年时,债权人将海力士从债务危机中拯救出来,自那以後便减持股份但一直未能悉数出脱,因投资者不愿冒险投身受景气循环严重影响的记忆芯片行业.

一位知情人士说,"目前还没有提交意向的竞标人,我们对这次标售很担心."

周三早盘,海力士股价下挫4.5%,现代重工则劲扬超过6%.(完)