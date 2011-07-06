《热点透视》欧洲保险业压力测试无胜于有

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 程琳

路透伦敦7月5日电---要是压力测试缺乏可信度,倒不如不做.欧洲银行业管理局(EBA)去年就曾接受过这个惨痛教训.但它的保险业同僚--欧洲保险业及职业健康管理局(EIOPA),又重蹈其覆辙.

之所以说EIOPA重犯EBA的错误,是因其没有考虑到欧洲主权违约的影响.单单这一点,就足以推翻129家受测试保险商中仅10%不合格的结论.

EIOPA正在执行偿付能力监管标准II(Solvency II),该标准将要求保险商基于恰当的风险模型来评估资本需求.尽管这些规定要到2013年1月後方才生效,但EIOPA还是测试了保险商应对宏观经济冲击的能力.

不幸的是,该机构假设的情景冲击力不够强:仅假设股市下跌15%,房价下跌12%--很难称得上是极端事件.并且,该机构也只是测试保险商能否通过偿付能力监管标准II两条关键资本规定中要求较低的一条.

的确,偿付能力监管标准II本身就存在缺陷,例如给予欧元区二线小国债务和德、法等国公债同样的权重.但EIOPA已经在尝试解决这个问题,要求保险商计入欧元区二线国家收益率(殖利率)自1月以来不断上升的影响.但EIOPA仅假设希腊公债收益率上升255个基点,与今年希腊公债收益率升350-400个基点的现实情况相去甚远.

不过真正让人摸不清头脑的是,EIOPA没有公布13家不合格的保险商名单,声称偿付能力监管标准II还有可能变动.如此一来,EIOPA成功暴露出欧洲保险业的疲弱状态,却没有让投资者相信问题正得到解决.

就连去年不怎麽可信的银行业压力测试,都点名道姓让不及格的银行暴露在光天化日之下.相比之下,EIOPA无为而治反而可能更好一些.(完)