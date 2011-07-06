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亚洲 | 2011年 7月 6日 星期三 10:55 BJT

〔中国新债〕天威保变将于下周一起发行16亿元固息公司债,期限七年

路透上海7月6日电---中国保定天威保变电气股份有限公司(600550.SS)周三公告称,将于下周一(11日)

起发行16亿元人民币固息公司债,期限七年.

具体条款如下:

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元)

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天威保变 16 七年 询价区间5.4%-5.9% 中信建投证券 AA+ 7/11-7/13

(600550.SS) (附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)

(本期债网上、网下预设发行量占比分别为10%和90%)

==========================================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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