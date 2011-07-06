〔中国新债〕天威保变将于下周一起发行16亿元固息公司债,期限七年

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月6日电---中国保定天威保变电气股份有限公司(600550.SS)周三公告称,将于下周一(11日)
起发行16亿元人民币固息公司债,期限七年.
具体条款如下:
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元)
==========================================================================================
天威保变 16 七年 询价区间5.4%-5.9% 中信建投证券 AA+ 7/11-7/13
(600550.SS) (附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)
(本期债网上、网下预设发行量占比分别为10%和90%)
==========================================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。