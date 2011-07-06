日本已公布经济指标--2011/7/6

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 -0.9%-r -0.8%-r -- --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.1% +0.1% -- --
全国核心CPI(y/y) 5月 +0.6% +0.6% -- --
工业生产(m/m) 5月 +5.7% +1.6%-r 7/13 --
失业率 5月 4.5%-@ 4.7%-@ -- --
贸易收支(亿日圆) 5月 逆差8,537 逆差4,637 7/20 --
所有家庭实质支出(y/y) 5月 -1.9% -3.0% -- --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 隋芬
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。