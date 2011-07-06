《中国公司债发行日程表》--7月6日

标题新闻：汇丰计划在英国关闭62家分支并解聘逾180名雇员，以节省成本
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中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行
正式启动.试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限
公司.
按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行
贷款等股东大会核准的用途.
以下为部分申请发行公司债的上市公司:
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元)
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*天威保变 16 七年 询价区间5.4%-5.9% 中信建投证券 AA+ 7/11-7/13
(600550.SS) (附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)
(本期债网上、网下预设发行量占比分别为10%和90%)
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*南海发展 至多6.5 五年 询价区间5.2%-6.2% 招商证券 AA 7/7-7/13
(600323.SS) (附第三年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权)
(本期债网下发行)
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*星湖科技 至多6.4 六年 询价区间5.2%-6.2% 招商证券 AA 7/7-7/13
(600866.SS) (附第三年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权)
(本期债网下发行)
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鲁西化工 至多19 19 七年 *6.18% 申银万国证券 AA 7/6-7/8
(000830.SZ) (附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)
(本期债网上、网下预设发行总额占比分别为1亿和18亿)
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晨鸣纸业 至多20 20 五年 *5.95% 瑞银证券 AA+ 7/6-7/8
(000488.SZ)(1812.HK) (本期债网上、网下预设发行量占比分别为10%和90%)
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上港集团 至多80 30 五年 询价区间4.6%-5.2% 国泰君安 AAA 7/6-7/8
(600018.SS) (附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)
(本期债网上、网下预设发行量占比分别为10%和90%)
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注:*代表新增. (完)
--整理 边竞; 审校 曲伟治
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
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路透新加坡1月24日 - 行业消息人士称，印尼计划中的炼厂维护和日本炼厂意外中断生产，令亚洲柴油和航煤现货价差周二获得支撑。