〔新债招标〕中国七年国债利率基本符合预期,资金波动影响有限(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 中标利率3.70%,基本符合预期

* 首场认购倍数1.56倍

* 近日资金面波动影响不大

路透上海7月6日电---中国财政部周三招标的七年期国债利率基本符合预期,首场投标倍数亦中规中矩.显示在银行类机构基本投资需求支撑下,其发行结果受近日资金面波动影响有限.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的七年期固息国债,招标额300亿元人民币.中标利率为3.70%,边际(最优)利率为3.74%;首场投标倍数为1.56倍.此前市场利率预测均值为3.69%,预测区间为3.65%-3.73%.

北京一银行交易员称,今日新债结果符合预期,但对"投资户可以,交易户还是暂时不要拿."

她解释说,对银行类机构而言,七年期国债具有一定投资价值.不过因近期资金面波动较大,而且加息预期浓厚,所以认购热情尚属一般.

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期固息国债最新收益率为3.7075%.

今日银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天期品种CN7DRP=CFXS早盘续涨逾50个基点(bp)至7.42%上方.

该期债为财政部今年第17期记账式附息国债,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员有权追加本期国债.

该期国债7月7日开始发行并计息,7月11日发行结束.7月13日上市交易.(完)